"Le Barça peut battre n'importe qui", un joueur du Barça bombe le torse après le Clasico

Real Madrid vs FC Barcelone

Barcelone a tiré un coup de semonce sur sa course au titre en Liga cette saison selon Inaki Pena.

Les Blaugrana terminent le week-end avec six points d'avance en tête du classement après une soirée incroyable au Real Madrid.

Un doublé de Robert Lewandowski en deuxième mi-temps et un but de Lamine Yamal et Raphinha ont permis aux Catalans de sortir de Madrid avec une incroyable victoire 4-0.

L'article continue ci-dessous

La victoire dans la capitale est une chose dont les fans et les joueurs du Barça peuvent être fiers, mais le timing du résultat est également crucial.

L'équipe s'est rendue à Madrid après avoir passé un test crucial en milieu de semaine, via une victoire dominante 4-1 en Ligue des champions de l'UEFA contre le Bayern Munich, et Pena pense que ces victoires consécutives montrent que Barcelone est une force avec laquelle il faut compter.

« Nous venons de jouer contre le Bayern Munich, nous savions que cette semaine était clé pour ce qui va arriver en Liga et nous avons obtenu deux résultats brutaux », a-t-il déclaré à la fin du match.

« Nous avons six points, mais il reste encore beaucoup de matchs. Les matches importants se jouent contre les meilleures équipes du monde et nous avons montré que nous avions la capacité de battre n'importe quelle équipe, nous avons cette mentalité et nous avons changé. »

Le prochain match de Pena et Barcelone est un derby à domicile contre l'Espanyol le 3 novembre, alors qu'ils chercheront à se renforcer avant la prochaine trêve internationale.