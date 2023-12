Le Barça perd patience avec Lewandowski

Le FC Barcelone traverse actuellement une mauvaise passe, avec seulement quatre victoires lors de ses neuf derniers matches.

Si, à l'extérieur, le manager Xavi Hernandez est le plus souvent pointé du doigt, à l'intérieur du camp, les joueurs eux-mêmes sont en proie à la frustration.

En particulier Robert Lewandowski. La star polonaise, âgée de 35 ans, n'est plus en forme depuis un certain temps et, bien qu'il soit toujours le meilleur buteur de l'équipe, il n'a marqué que trois buts depuis septembre. Il est l'un des six joueurs qui doivent montrer plus de choses, selon Sport, mais Onda Cero dit aussi que le club est mécontent de ses performances, estimant que son incapacité à mettre des occasions au fond prive l'équipe de résultats et de confiance.

Il n'est pas le seul à être pointé du doigt par le journal catalan, puisque Joao Felix, Raphinha, Jules Kounde et Alejandro Balde sont également critiqués. Oriol Romeu a été l'un des foudres du journal, et s'ils notent qu'il le mérite, ils soulignent également que ses erreurs contre le Royal Antwerp n'étaient pas habituelles pour lui au cours des dix dernières années de sa carrière.

Les doutes concernant Lewandowski sont particulièrement importants, étant donné qu'il n'y a pas si longtemps, des rumeurs indiquaient que le FC Barcelone était potentiellement prêt à le vendre cet été. Il lui reste encore une année de contrat à Barcelone, avec un salaire en hausse, et une option pour une autre année, à laquelle il aurait 37 ans. Si ses efforts ne s'améliorent pas, il pourrait se retrouver au centre d'une campagne visant à le forcer à quitter le club.