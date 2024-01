Le Barça ne veut surtout pas refaire une Boateng

Le FC Barcelone va faire tout son possible pour recruter un milieu de terrain en janvier, comme le président Laporta et Xavi l'ont déclaré

Les Blaugrana doivent vendre et rapporter 40 millions d'euros pour la part de Libero dans Barca Vision avant la fin du marché des transferts de janvier pour pouvoir envisager de recruter quelqu'un, ce qui semble peu probable étant donné les difficultés qu'ils ont rencontrées par le passé.

Si c'est le cas, le directeur sportif Deco a plusieurs noms en tête pour renforcer le poste de pivot, dont celui du capitaine de Gérone Aleix Garcia. Le milieu de terrain d'Everton Amadou Onana a également été envisagé, mais son prix de 50 millions d'euros a éloigné le FC Barcelone de sa signature.

Mais surtout, Sport et MD affirment que le FC Barcelone ne veut pas signer pour le plaisir. S'ils sont conscients de la difficulté de trouver un joueur qui réponde à leurs exigences, ils ne veulent pas non plus faire venir un joueur qui n'a pas la qualité requise pour faire le nombre, ou comme on le dit moins diplomatiquement, "signer un Boateng". Kevin Prince Boateng a été prêté par Sassuolo en janvier 2019 pour remplacer Luis Suarez, mais il n'a joué que quatre fois pour le club et n'a pas pu marquer en 303 minutes sur le terrain.