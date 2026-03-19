Le club prévoit de recruter un nouveau défenseur central et un nouvel attaquant, mais il devra d'abord décider si Marcus Rashford sera transféré définitivement ou s'il retournera à Manchester United.





Rashford a rejoint le FC Barcelone en prêt l'été dernier après l'échec du transfert de Nico Williams. Il a été une véritable révélation et sa contribution explique en partie l'engouement des parieurs sur Angliabet pour voir l'équipe de Hansi Flick remporter sa première Ligue des Champions depuis 11 ans. En tant que joueur de rotation, il a inscrit 10 buts et délivré 10 passes décisives toutes compétitions confondues, un bilan impressionnant compte tenu de son rôle de doublure de Raphinha pendant une grande partie de la saison.





Le FC Barcelone serait favorable à un transfert définitif de Rashford.





Compte tenu de ses performances, le FC Barcelone a déjà entamé les démarches pour recruter Rashford définitivement. Le FC Barcelone dispose d'une option d'achat dans le cadre de l'accord conclu l'été dernier avec Manchester United. En attendant de décider s'il convient de la lever, le club catalan a identifié plusieurs alternatives à l'international anglais, dont les exigences salariales pourraient poser problème lors des négociations.





Si le FC Barcelone ne revient pas à la règle du « 1 pour 1 » en Liga, son plafond salarial restera bien inférieur au montant souhaité. Il sera donc difficile d'enregistrer Rashford, et c'est pourquoi des dispositions sont prises pour recruter des joueurs dont le salaire ne posera aucun problème au club catalan.





Les doutes concernant Rashford sont justifiés du point de vue du FC Barcelone.





Bien que Rashford ait été très performant lorsqu'il a été sollicité cette saison, il semblerait que les dirigeants du Barça s'interrogent sur sa pérennité. Lui et Raphinha ont tous deux 28 ans ; il faudrait donc prévoir une solution à long terme pour les années à venir. Plutôt que d'attendre, le leader de la Liga pourrait agir dès maintenant, ce qui laisserait Rashford sur la touche.





C'est une décision délicate pour le FC Barcelone. Si un accord est trouvé pour que Rashford accepte une baisse de salaire significative, il serait judicieux de le finaliser cet été, d'autant plus que cela pourrait ouvrir la voie à l'arrivée d'un joueur plus jeune, à l'image de Roony Bardghji sur l'aile opposée.





En fin de compte, la décision pourrait revenir au FC Barcelone. S'ils ne rétablissent pas la règle du « 1 pour 1 » en Liga avant la fin du prêt de Rashford, il y a de fortes chances qu'il ne reste pas en Catalogne et qu'il retourne à Manchester United.