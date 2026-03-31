Le Barça ne sait pas quoi faire de Rashford

Rashford a bien débuté la saison, contribuant par des buts et surtout des passes décisives depuis le flanc gauche, profitant de la blessure de Raphinha en début d'année. Cependant, son rendement et son temps de jeu ont diminué suite au retour du Brésilien. Raphinha étant désormais indisponible pour cinq semaines, au moment décisif de la saison, Rashford a l'opportunité de plaider sa cause et d'obtenir un transfert définitif.





Le FC Barcelone privilégie une solution moins onéreuse.





L'accord conclu avec Manchester United s'élève à 30 millions d'euros. Rashford devrait accepter une baisse de salaire significative pour que le transfert se concrétise, mais même dans ce cas, cela resterait un transfert coûteux pour un joueur qui n'est pas un titulaire indiscutable. Selon Sport, le FC Barcelone privilégierait actuellement le recrutement d'un joueur plus jeune et moins onéreux. Rashford doit désormais retrouver son meilleur niveau pour convaincre Barcelone de reconsidérer sa position.





Alternatives à Rashford pour le Barça





Ces dernières semaines, de nombreux noms ont circulé concernant l'ailier de Benfica, Andreas Schjelderup, 21 ans, comme alternative potentielle. Plus récemment, Victor Munoz d'Osasuna est apparu comme un joueur apprécié du Barça, tandis que l'ancien ailier de La Masia, Jan Virgili, figure également sur leur liste de cibles.





Virgili serait l'option la plus avantageuse financièrement, car Barcelone perçoit 40 % du montant d'une éventuelle revente du jeune espoir du RCD Majorque. Une situation similaire a été évoquée concernant Ez Abde du Real Betis. Cependant, le montant de la revente de l'ailier marocain n'est que de 20 %, et même avec ce pourcentage, son prix pourrait s'avérer trop élevé, car des clubs de Premier League s'intéressent à lui.