Le Barça n'a encore rien proposé à Messi

Selon les informations de Goal, Lionel Messi n'a encore reçu aucune offre de prolongation de la part de ses dirigeants du Barça.

Lionel Messi arrive au terme de son contrat avec le FC Barcelone dans un mois environ et aussi surprenant que cela puisse paraitre il n'a pas encore reçu la moindre offre pour pouvoir étirer son bail.

Le dialogue entre Joan Laporta et Jorge Messi, agent et père du génie argentin, reste fluide. Cependant, des sources proches du joueur confirment à Goal qu'une offre de renouvellement formelle du club à Messi n'est pas encore sur la table. L'harmonie entre les deux parties est bonne et la relation est cordiale. Mais, en ce qui concerne un nouvel engagement, il n'y a pas encore eu d'avancées significatives et ce pour deux raisons.

D'abord parce que Messi pense toujours que le projet sportif que le club peut lui proposer est prioritaire, et sera décisif dans sa décision. Dans ce cadre, il faut garder à l'esprit que Barcelone n'a pas encore rendu public quel entraîneur dirigera l'équipe l'année prochaine, ainsi que la feuille de route établie concernant un chapitre vraiment important. On n'en sait strictement rien des contours de ce nouveau projet. Des détails qui ne sont pas mineurs et qui restent à peaufiner. Et deuxièmement, parce que le club travaille toujours sur la finalisation de l'état actuel des finances du club. Un audit qui demeure toujours en cours.

Goal a pu se faire confirmer qu'il y a eu des rencontres entre les deux parties, que la prédisposition à parvenir à un accord est bien réelle et que les contacts se poursuivront dans les prochains jours. Les dirigeants du Barça, en particulier Laporta et son vice-président Yuste, vont essayer de progresser dans les négociations pour que Messi continue à Barcelone. Cependant, encore une fois, rien de concret n'a encore été formulé en ce sens.

Depuis que La Pulga a annoncé qu'il resterait au club lors de son entretien exclusif avec Goal car réticenant quant à l'idée de poursuivre le club de toujours devant les tribunaux, Barcelone s'efforce de convaincre Messi de continuer. Dans les prochaines heures, et après 83 jours au pouvoir, Laporta devrait prendre la parole et expliquer la suite et la stratégie pour mener à bien un processus de changement qu'il a lui-même annoncé il y a quelques jours.