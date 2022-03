Le Barça n'est pas pressé avec Raphinha

Le club n'a même pas soumis d'offre à l'équipe de Premier League pour le joueur, qui est évalué à environ 40 millions d'euros. Barcelone ne veut pas se précipiter et les Anglais ne veulent pas être distraits à ce stade de la saison par des opérations de transfert alors qu'ils luttent contre la relégation.

Raphinha est l'un des hommes que Barcelone a sur la table pour renforcer sa ligne offensive. Le Brésilien, dont le contrat court jusqu'en 2024, peut jouer sur toute l'attaque. Les Blaugrana veulent faire venir un ailier, notamment à droite, et ils ont plusieurs options. Ousmane Dembele pourrait encore prolonger, et Adama Traoré pourrait être signé définitivement.

Mais le club aime aussi Raphinha, qui a fait 28 apparitions en Premier League cette saison, marquant neuf buts et fournissant trois passes décisives. De plus, en cas de relégation de Leeds, sa signature sera plus abordable.

Les souhaits de Raphinha

À ce jour, le Brésilien, âgé de 25 ans, n'est qu'une option à laquelle on pense beaucoup au Camp Nou. Le FC Barcelone n'a pas encore entamé de discussions avec Leeds.

Les Catalans savent cependant que le joueur, qui est représenté par Deco, est très intéressé par une place dans l'effectif de Xavi Hernandez. Mais son club actuel n'est pas intéressé par des discussions alors que sa sécurité en Premier League est toujours incertaine.