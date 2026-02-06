Le Barça mise tout sur une star de Premier League

Leurs difficultés à ce poste cette saison ont été flagrantes, et c'est pourquoi ils souhaitent le renforcer en 2026.

Étant donné l'absence d'un défenseur central gaucher de métier dans l'effectif de Hansi Flick, on s'attendait à ce que le Barça cherche un remplaçant direct à Iñigo Martínez, parti l'été dernier pour Al-Nassr, en Saudi Pro League. Des noms comme Nico Schlotterbeck et Gonçalo Inácio ont circulé, mais le club catalan pourrait désormais se tourner vers un joueur plus à l'aise sur le côté droit.

Selon MD, le FC Barcelone s'est ajouté à la liste des clubs intéressés par Cristian Romero, qui aurait décidé de quitter Tottenham Hotspur cet été. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid suivent également le joueur de 27 ans, dont l'avenir devrait se décider après la Coupe du Monde.

L'an dernier, Romero a fait part de son désir de jouer en Liga, et cette opportunité pourrait se présenter prochainement. Un transfert à Barcelone cet été représenterait une belle progression pour lui, lui permettant d'évoluer aux côtés de son compatriote sud-américain, le défenseur Ronald Araujo.

Malgré des performances en deçà des attentes ces 18 derniers mois, Romero reste un joueur très talentueux. Même s'il peut parfois manquer d'assurance, son potentiel est indéniable et il serait un atout précieux pour le FC Barcelone.

Cependant, il serait plus judicieux pour le Barça de privilégier un défenseur latéral gauche de métier, à l'instar de Micky van de Ven, actuel coéquipier de Romero. Cela permettrait à Pau Cubarsi ou Eric Garcia d'évoluer à droite, un poste où ils sont plus à l'aise.