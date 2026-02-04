Le Barça mise tout sur une pépite de l'Ajax

Le dernier nom en date associé aux Blaugrana est celui de l'ailier de l'Ajax, Mika Godts. Le mercato hivernal a été plutôt calme pour le Barça, mais le Barça Atlético a recruté Juwensley Onstein, Hamza Abdelkarim et Patricio Pacifico.

Godts semble être un joueur destiné à intégrer directement l'équipe première plutôt qu'à être recruté pour se développer au Barça Atlético. Le joueur de 20 ans réalise une saison exceptionnelle à l'Ajax, avec 10 buts et 9 passes décisives en 29 apparitions. Après avoir fait ses débuts en équipe première la saison dernière, Godts s'est imposé comme un élément clé du club néerlandais.

Selon Voetbal International (via Sport), le FC Barcelone a déjà dépêché des recruteurs pour observer Godts à l'Ajax et suivre sa progression. Ailier gauche direct et rapide, il repique dans l'axe pour conclure sur son côté droit et n'hésite pas à provoquer son défenseur. Cela dit, Godts étant l'un des rares points positifs d'une équipe de l'Ajax en pleine reconstruction, le club catalan souhaite le conserver et l'ailier belge est sous contrat jusqu'en 2029.

Bien entendu, Barcelone n'est pas le seul club intéressé. Selon la même source, Naples aurait également contacté l'Ajax au sujet de Godts ces dernières semaines. L'AS Roma, rivale en Serie A, et Stuttgart ont aussi discuté avec les agents du joueur. Le principal concurrent du Barça viendrait cependant d'Arsenal, qui envoie régulièrement des recruteurs l'observer.

L'Ajax campe sur ses positions et n'accepte aucune offre à moins d'être absolument certaine, ce qui représente un désavantage pour Barcelone. L'équipe compte actuellement sur Raphinha et Marcus Rashford sur le côté gauche et, avec des moyens financiers limités, les Blaugrana pourraient avoir du mal à recruter Godts sans un départ notable.