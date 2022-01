Le Barça ? Manchester United cadenasse Cavani

Edinson Cavani a déclaré à Ralf Rangnick qu'il ne chercherait pas à quitter Manchester United lors de la période de transfert de janvier.

Le contrat de l'attaquant à Old Trafford se termine à la fin de la saison et les spéculations sur son avenir vont bon train, avec des affirmations selon lesquelles il ferait pression pour quitter le club ce mois-ci.

Des sources ont rejeté les informations liant l'Uruguayen à un transfert à Barcelone comme "bruit d'agent" et Rangnick a fait clairement savoir qu'il veut que l'attaquant de 34 ans reste après des discussions avec lui.

Pas de Barça pour Cavani

Cavani s'est entretenu avec le coach de Man Utd cette semaine pour souligner son engagement envers le club et a révélé qu'il ne ferait pas pression pour un départ en janvier.

"Je lui ai dit que si cela dépendait de moi, je voudrais qu'il reste et j'ai eu une conversation avec lui hier", a déclaré Rangnick.

"Il est venu dans mon bureau et nous avons parlé pendant près d'une demi-heure et il m'a dit qu'il allait certainement rester et qu'il voudrait rester jusqu'à la fin de la saison.

"Il m'a dit que je pouvais compter sur lui pour rester jusqu'à la fin de la saison, donner le meilleur de lui-même et être un modèle pour les jeunes joueurs."

"Même s'il ne joue pas, il essaiera d'être le meilleur modèle possible pour les autres joueurs et pour moi c'est une bonne nouvelle parce qu'Edi est l'un de ces joueurs avec sa grande expérience, sa mentalité, son éthique de travail, je pense qu'il pourrait vraiment être un modèle parfait pour les autres joueurs."