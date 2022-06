Le Barça loin d'être seul dans le dossier Raphinha

La situation de Raphinha devient de plus en plus complexe.

Le FC Barcelone a un accord avec lui depuis plusieurs mois, mais il n'est pas prêt à s'aligner sur l'estimation de Leeds United pour son attaquant brésilien - il ne proposera qu'entre 40 et 45 millions d'euros.

Selon Fabrizio Romano, d'autres clubs cherchent à tirer profit de la situation, dont trois formations de Premier League.

Arsenal ne répond pas non plus à l'évaluation de Leeds, tandis que Tottenham Hotspur a également exprimé son intérêt pour faire une offre. Todd Boehly, le nouveau propriétaire de Chelsea, étudie également la situation.

Raphinha, un international brésilien avec neuf sélections et trois buts à son actif, est l'un des plus grands espoirs de cette fenêtre de transfert estivale. Il a rejoint Leeds en provenance de Rennes à l'été 2020 et a depuis contribué à 17 buts et onze passes décisives en 66 apparitions pour eux.

Beaucoup veulent voir ce qu'il peut faire dans un environnement d'élite.