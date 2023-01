Le Barça largué ! Le prochain club d'Amrabat dévoilé

Le milieu de terrain marocain Sofyan Amrabat peut peut-être se targuer d'être l'étoile montante de la Coupe du monde

Il n'est pas surprenant qu'il ait été lié à de nombreux mouvements depuis.

Amrabat vers Madrid !

L'argent de la Premier League est la destination évidente, avec Liverpool et Tottenham Hotspur liés à un transfert. Cependant, l'expert en transferts Anas Bakhkhar de FootMercato a déclaré à Empire of the Kop que l'Atlético de Madrid était également sur les rangs s'il devait faire un mouvement pendant la fenêtre d'hiver.

"A Foot Mercato, nous avions des informations selon lesquelles l'Atletico Madrid était proche de signer Amrabat car il appréciait le projet sportif sur le long terme. Il a même eu l'occasion de discuter avec Diego Simeone, pour parler de la vision à long terme du club."

Les finances serrées de l'Atleti ont cependant fait échouer toute chance d'accord. Si Joao Felix et Matheus Cunha sont partis, tous deux sont actuellement en prêt.

"Le problème est que l'Atletico Madrid n'a pas d'argent en ce moment pour le faire signer dans cette fenêtre. Ils recevront 50 millions d'euros de la vente de Matheus Cunha aux Wolves, s'il signe après son prêt mais c'est très compliqué."

Bakhkhar a poursuivi en révélant qu'en raison de l'intérêt perçu de Liverpool pour divers autres milieux de terrain, Amrabat penchait pour l'Atleti plutôt que pour l'équipe de Jurgen Klopp.

"Son option préférée cet hiver était l'Atletico Madrid, en raison du projet sportif à long terme, mais pour le moment, il va rester avec la Fiorentina."

Il est certainement facile de voir l'adéquation avec l'idée du football de Diego Simeone. Amrabat apporte de l'agressivité, du mordant et des jambes au milieu de terrain, quelque chose que Simeone serait probablement intéressé à avoir plus. Mais peut-être que cela pourrait aider l'Atletico sur le long terme. Il est toujours risqué de faire une évaluation sur la base d'un seul tournoi, et les six prochains mois pourraient aider Los Colchoneros à évaluer si Amrabat vaut un investissement aussi lourd.