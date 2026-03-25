Le Barça insiste pour Bastoni

Le directeur sportif Deco aura pour mission de recruter plusieurs nouveaux joueurs, et parmi les priorités figure l'acquisition d'un défenseur central de haut niveau.





Le club catalan a déjà jeté son dévolu sur sa cible prioritaire : Alessandro Bastoni. La star de l'Inter Milan et de l'équipe nationale italienne est considérée comme le joueur idéal pour renforcer la défense d'Hansi Flick, qui a connu des difficultés cette saison.





L'Inter est ouverte aux offres pour Bastoni, malgré son statut de joueur clé. Une excellente nouvelle pour le FC Barcelone, qui a déjà commencé à travailler sur un transfert du joueur de 26 ans, selon Sport.





Deco et Flick s'accordent sur le fait que Bastoni est le joueur idéal pour ce mercato estival. Ils recherchent un profil similaire à celui d'Iñigo Martínez, dont l'absence s'est fait sentir depuis son départ pour Al-Nassr en août, et le fait qu'il possède des caractéristiques très proches de celles du vétéran basque joue fortement en sa faveur.





L'Inter n'a pas encore fixé le prix de Bastoni.





Le FC Barcelone espère trouver un accord avec Bastoni dans les prochaines semaines, ce qui facilitera les négociations avec l'Inter. Le prix demandé sera déterminé lors de ces discussions, et Fabrizio Romano a indiqué que les Nerazzurri n'ont pas encore arrêté leur décision, malgré les récentes spéculations.





Bastoni serait une recrue de premier plan pour le FC Barcelone, cela ne fait aucun doute. Cependant, il ne serait pas surprenant que l'Inter exige plus de 70 à 80 millions d'euros, une somme difficile à réunir pour les Catalans, surtout s'ils continuent de déroger à la règle des 1:1 en Liga. En revanche, s'ils parviennent à y revenir avant la fin de la saison, leurs chances de succès seront meilleures.