Le FC Barcelone travaille dur pour enregistrer le plus grand nombre possible de ses recrues estivales à temps pour l'ouverture de la Liga.

Une fois qu'ils y seront parvenus, selon Mundo Deportivo, ils ont l'intention d'aller chercher Marcos Alonso.

Alonso est la priorité de Xavi Hernandez, qui voit en lui l'homme idéal pour concurrencer Jordi Alba au poste d'arrière gauche. Un accord avec le joueur a déjà été conclu, il ne reste donc plus qu'à conclure un accord avec Chelsea.

On s'attend à ce que Barcelone active un quatrième levier plus tôt que prévu et espère également les ventes de Memphis Depay, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite - bien que la réalisation de ces ventes s'avère plus difficile que prévu. Tout cela signifie que les dernières semaines de la fenêtre de transfert estivale pourraient s'avérer plutôt stressantes pour toutes les personnes liées à Barcelone.