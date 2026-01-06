Le Barça gonflé à bloc avant le Clasico

Les Blaugrana restent sur une neuvième victoire consécutive en Liga, une belle réaction après leur défaite lors du Clasico au Bernabéu. Grâce à cette victoire, les Catalans prennent quatre points d'avance, alors qu'ils accusaient cinq points de retard sur le Real Madrid. Selon Sport, la confiance est au beau fixe dans le vestiaire, les joueurs étant déterminés à remporter le derby catalan contre l'Espanyol.

Les joueurs ressentent une résilience grandissante au sein de l'équipe et sont convaincus de pouvoir surmonter l'adversité. Bien qu'ils reconnaissent une certaine fragilité défensive, les joueurs du FC Barcelone sentent l'enthousiasme des supporters grandir et croire en leurs chances de remporter des titres.

Le Clasico est toujours un match à haute tension, mais le quotidien catalan affirme que la perspective d'affronter potentiellement les Merengues en finale dimanche revêt une importance particulière au sein du vestiaire. Alors que l'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, est sous pression au Bernabéu, la possibilité de voir son mandat menacé constitue une motivation supplémentaire pour les joueurs.

Le Real Madrid reste sur une série de quatre victoires consécutives, ce qui a récemment soulagé Alonso de la pression. Leur victoire contre le Betis a été impressionnante par moments, et globalement confortable, mais il est indéniable que les performances n'ont pas été constantes. Le résultat de la Supercoupe pourrait être décisif pour son avenir, avec des derbys contre l'Atlético Madrid, et en cas de victoire, contre Barcelone, qui représenteront des tests difficiles à réussir.