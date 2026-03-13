Le Barça fonce sur une star de Chelsea

Marcus Rashford est en bonne voie de signer définitivement en provenance de Manchester United, mais le club étudie encore d'autres options.





Ez Abde et Jan Virgili, qui ont tous deux évolué au Barça en début de carrière, sont annoncés de retour au Camp Nou, mais ils ne sont pas les seuls dans le viseur de Deco. Selon MD, Pedro Neto s'est ajouté à la liste des joueurs ciblés ces derniers jours, l'ailier de Chelsea étant considéré comme une option possible pour le mercato estival.





Neto est apprécié pour sa polyvalence, un atout important pour Flick. Roony Bardghji a réalisé de bonnes performances depuis son arrivée en provenance du FC Copenhague l'été dernier, mais il n'est pas considéré comme un remplaçant régulier de Lamine Yamal, ce qui explique pourquoi Raphinha a parfois été aligné à droite.





Jorge Mendes pourrait faciliter l'arrivée de Neto à Barcelone.





Neto, qui a des chances de quitter Chelsea cet été, est représenté par le célèbre agent Jorge Mendes, proche de Joan Laporta et Deco. Si le premier est réélu président du FC Barcelone lors des élections de ce week-end, les chances de conclure un accord seraient accrues.





Le FC Barcelone a d'excellents échos concernant Neto, mais tout transfert dépendra du budget disponible cet été. La priorité est de recruter un nouveau défenseur central et un attaquant, et il est possible que l'international portugais soit inabordable.





Les prochains mois seront déterminants pour savoir si Neto est une recrue réaliste pour le FC Barcelone. Pour l'instant, la priorité est donnée à Rashford, mais l'ailier de Chelsea pourrait bien rejoindre le Camp Nou.