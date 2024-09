Le Barça fonce sur un joueur de 19 ans

Barcelone envisage ses options après avoir appris que le capitaine Marc-André ter Stegen sera absent au moins pendant la majeure partie de la saison.

Il semble probable qu'ils signent un remplaçant, mais la question reste de savoir s'ils vont opter pour quelqu'un en janvier ou s'ils vont immédiatement recruter un agent libre.

S'ils décident de faire appel à un agent libre, les options de Keylor Navas et Claudio Bravo, qui a proposé hier de sortir de sa retraite s'il était appelé, sont les options qui convainquent le plus le FC Barcelone, selon Sport. Les Blaugrana ont trois noms en tête s'ils décident d'attendre jusque-là.

Alvaro Valles de Las Palmas a déjà été identifié comme une option potentielle, et son contrat expirera l'été prochain. Las Palmas utilise actuellement Jasper Cillesssenen dans les buts, et ils pourraient être disposés à le laisser partir.

Une autre option est Stole Dimitrievski de Valence. L'international nord-macédonien a été recruté par Los Che pour remplacer Giorgi Mamardashvili pour un contrat de deux ans, mais avec le futur gardien de Liverpool qui reste de manière inattendue cette année, il s'est retrouvé sur le banc. Barcelone a également repéré Dimitrievski, tout comme Valles.

Une option beaucoup plus jeune serait Guillaume Restes de Toulouse. Le joueur de 19 ans serait une option beaucoup plus jeune et serait en compétition avec Inaki Pena pour la deuxième place, une fois que ter Stegen sera de retour en action, mais serait beaucoup plus cher. Barcelone a envisagé une offre de 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de variables cet été, même s'il est clair qu'ils n'avaient pas les fonds pour un tel accord.

Restes est un nouveau nom sur le radar de Barcelone, mais il a impressionné en France et a remporté une place de titulaire à Toulouse en Ligue 1, malgré sa jeunesse. Avec des sélections au niveau des moins de 18 ans dans différentes catégories pour la France, Restes a également été sélectionné par Thierry Henry comme gardien de but titulaire de la France aux Jeux olympiques cet été.