Le FC Barcelone a fixé un ultime délai pour boucler la signature de Rodri, afin qu'il devienne la vedette principale de la présentation de l'équipe lors du Trophée Joan Gamper.

Selon le quotidien espagnol « Sport », finaliser le transfert de Rodri sous 48 heures est désormais l'objectif prioritaire du Barça, alors que le milieu de terrain est tenu de rejoindre la préparation de la nouvelle saison avec Manchester City, même s'il est plus probable qu'il s'entraîne seul pour retrouver sa condition physique, dans l'attente de son transfert imminent en Liga.

Le club catalan a fait face à une fermeté sans précédent de la part du club anglais lors de ces négociations, en raison de la nécessité pour Manchester City de respecter les règles du fair-play financier, après les sommes considérables qu'il investit dans son nouveau projet.

Le montant de l'opération devrait approcher les 80 millions d'euros, ou du moins en donner l'impression grâce aux variables et aux primes, même si certaines d'entre elles seront difficiles à atteindre.

Le Barça a fixé un délai de 48 heures, car il souhaite que Rodri soit la vedette la plus en vue lors de la présentation de l'équipe à l'occasion du Joan Gamper.

Un climat de calme règne au sein du Barça au sujet de ce transfert, malgré les fuites délibérées venues d'Angleterre et de Madrid évoquant un possible échec des négociations et l'existence de désaccords impossibles à surmonter.

Le club catalan a réussi à franchir l'étape la plus importante, à savoir obtenir l'accord de Rodri, après que celui-ci a refusé l'option d'un transfert au Real Madrid. Depuis, toutes les parties savaient que le transfert se ferait tôt ou tard.

Chaque partie s'emploie actuellement à protéger ses intérêts, tandis que le Barça cherche la formule finale pour conclure l'opération durant le week-end, ou au plus tard lundi.

Le Barça a présenté une dernière offre d'une valeur de 60 millions d'euros, à laquelle s'ajoutent 10 millions d'euros de variables et de primes. Le club a également proposé d'augmenter la valeur des variables pour se rapprocher des 75 millions d'euros, mais Manchester City s'est accroché à l'obtention de 80 millions d'euros, un montant que le club catalan juge excessif malgré la qualité du joueur, d'autant qu'il ne lui reste plus qu'une seule année de contrat.

Le Barça étudie désormais la présentation d'une offre à la manière du Paris Saint-Germain dans le dossier Ferran Torres, en portant le montant fixe à près de 70 millions d'euros, ou en augmentant le montant fixe à 65 millions d'euros tout en portant la valeur des variables à 15 millions d'euros.

Ces deux formules se rapprocheraient beaucoup des exigences de Manchester City, et c'est sur cette base que se dérouleront les négociations autour des derniers détails de l'opération.

Rodri préférait ne pas se rendre à Manchester, mais il l'a fait hier soir, après avoir négocié avec son club actuel au sujet de sa participation à la préparation de la nouvelle saison.

Le Barça pensait que Manchester City dispenserait Rodri de cela, à l'image de ce qu'a fait le club catalan avec Ferran Torres et le Paris Saint-Germain, mais le club anglais a estimé que le retour du joueur à Manchester pouvait constituer un moyen de pression supplémentaire pour régler l'affaire le plus rapidement possible.

Le milieu de terrain a déjà informé Manchester City de son souhait de quitter le club et de rejoindre uniquement le Barça. Rodri espère que les négociations n'atteindront pas un stade de forte tension, car il s'est toujours comporté de manière très professionnelle durant ses années en Angleterre et mérite que son club le laisse partir.

Les deux clubs poursuivent leurs négociations, tandis que le président du Barça, Joan Laporta, interviendra dans la phase finale pour donner une dernière impulsion à l'opération.