Le Barça fixe le prix de Lewandowski

Le titre de champion du monde remporté par le FC Barcelone la saison dernière n'aurait pas été possible sans son attaquant vedette Robert Lewandowski et son gardien Marc-André ter Stegen. Cette saison, ni l'un ni l'autre n'ont réussi à atteindre ces sommets, mais la baisse de régime de l'attaquant polonais a suscité des inquiétudes quant à son déclin qui pourrait être plus permanent. Selon les dernières informations, le FC Barcelone étudie les possibilités de sortie de Lewandowski.

Selon Sport, l'insatisfaction croissante à l'égard des performances de Lewandowski a conduit certains membres du club à penser qu'un départ cet été serait la meilleure solution, le leader de l'attaque perdant son statut d'"intouchable" au sein de l'équipe. L'attaquant lui-même semble satisfait de sa situation à Barcelone, et sans son feu vert, le FC Barcelone devra continuer à travailler avec lui.

Récemment, le club catalan a discuté avec un agent saoudien, par le biais d'un intermédiaire, pour sonder Lewandowski en vue d'un transfert cet été, en 2024. L'été dernier, l'ancien du BvB s'est vu proposer un contrat exceptionnel de 150 millions d'euros, mais l'Arabie saoudite a opposé une fin de non-recevoir. Barcelone chercherait à obtenir 30 millions d'euros pour Lewandowski, mais comme son salaire augmentera encore la saison prochaine, il accepterait 20 millions d'euros.

Ces dernières semaines, des rapports contradictoires ont été publiés au sujet de Lewandowski, d'autres affirmant qu'il resterait à Barcelone au moins jusqu'en 2025. Si le Barça est prêt à perdre Lewandowski, il risque de nuire à sa relation avec l'attaquant si un accord n'est pas conclu, comme ce fut le cas avec Frenkie de Jong il y a deux ans.