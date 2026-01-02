Le Barça ferme la porte à cette star

Le défenseur portugais est sur le départ, mais un retour en Catalogne est peu probable en l'état actuel des choses.

Cancelo, 31 ans, a passé une saison en prêt au Barça lors de la saison 2023-2024. Ses débuts furent prometteurs, mais la fin fut catastrophique, marquée par des difficultés lors de plusieurs matchs importants. Plus tard cet été-là, il rejoignit définitivement Al-Hilal en provenance de Manchester City, mais il semble prêt à retrouver les terrains européens.

Il a été rapporté cette semaine que le FC Barcelone faisait partie des trois clubs, avec la Juventus et l'Inter, à s'être renseignés sur la disponibilité de Cancelo. Ce dernier est disponible pour un prêt, mais Fabrizio Romano a révélé que depuis la réponse à cette demande, le Barça n'a plus donné signe de vie. Le journaliste italien spécialisé dans les transferts explique que le Barça n'est pas convaincu par un transfert de Cancelo et, par conséquent, n'avance pas dans les négociations pour le moment.

De son côté, l'Inter Milan poursuit ses négociations avec Cancelo. Le club négocie un prêt, ce qui permettrait à Cancelo de rejoindre une autre de ses anciennes équipes.

Sport avait précédemment indiqué que Barcelone était conscient du coût d'un tel prêt. Cancelo perçoit 15 millions d'euros nets par an à Al-Hilal, et le club saoudien souhaite que tout club intéressé prenne en charge la moitié de son salaire pour la fin de saison, soit un total de 3,75 millions d'euros.

Barcelone dispose de 80 % de la marge salariale d'Andreas Christensen grâce à la règle des blessures graves, ce qui permettrait probablement de couvrir cette somme. Cependant, cela impliquerait vraisemblablement de repositionner Jules Koundé en défense centrale, plutôt que de renforcer un secteur déjà fragilisé par le départ de Christensen.