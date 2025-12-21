Le Barça fait ses courses à Manchester City

Gerard Martín a réalisé de bonnes performances à ce poste ces dernières semaines, mais il n'est pas considéré comme la solution pérenne à un secteur du terrain où les Catalans ont rencontré des difficultés tout au long de la saison.

Plusieurs cibles ont été identifiées ces derniers mois, le Barça espérant réaliser un transfert important malgré ses difficultés financières bien connues. Nico Schlotterbeck et Marc Guehi sont perçus comme des opportunités sur le marché des transferts, mais ne constituent pas les options idéales du club.

Selon MD, le FC Barcelone privilégierait Alessandro Bastoni et Josko Gvardiol pour le mercato estival prochain, et la possibilité de recruter l'un d'eux serait envisageable si la règle des matchs nuls (1-1) est rétablie en Liga avant la fin de la saison.

Le Barça recherche un profil précis pour le poste de défenseur central gauche.

Selon les informations, Barcelone souhaite recruter un défenseur central gaucher capable également d'évoluer au poste d'arrière gauche, à l'instar de Martin ces derniers temps. Gvardiol et Bastoni correspondent parfaitement à ce profil, et leurs contrats respectifs expirant en 2028, une opportunité de les recruter à moindre coût pourrait se présenter s'ils ne prolongent pas leurs contrats avant l'été prochain, respectivement avec Manchester City et l'Inter.

Il sera intéressant de voir quel joueur le Barça tentera sérieusement de recruter en défense centrale. Il est impératif de renforcer ce poste, car c'est un secteur où l'équipe a montré des faiblesses tout au long de la saison. Gvardiol et Bastoni sont deux excellentes options, même s'il est fort probable qu'ils soient hors de portée financière du club catalan.