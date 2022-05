Le Barça et Séville se disputent un prodige de la Liga

Après avoir réalisé de brillantes performances avec Huesca la saison dernière, Galan était sur le marché lorsque Huesca a sombré.

Avec une clause libératoire de seulement 4 millions d'euros, il était surprenant qu'aucun des clubs espagnols jouant en Europe n'ait décidé de prendre un risque sur lui malgré ses excellentes performances offensives et défensives.

Le Celta Vigo l'a fait et n'a pas regretté sa décision. Galan a été omniprésent pour Chacho Coudet cette saison et il semble que les Galiciens soient sur le point de faire un profit de 450% sur Galan après seulement un an.

Sa clause libératoire au Celta est fixée à 18 millions d'euros, mais de nombreux clubs cherchent à savoir s'ils sont prêts à la payer, selon Mundo Deportivo. Ce prix est l'un des principaux obstacles pour Barcelone, qui cherche à offrir une concurrence à Jordi Alba sans se ruiner.

L'autre problème est la concurrence. Le quotidien catalan affirme que des clubs de Premier League sont intéressés, mais aussi le FC Séville. Les Andalous ont recruté Ludwig Augustinsson pour 5,5 millions d'euros, mais le Suédois a du mal à occuper le poste de latéral gauche, Julen Loptegui préférant souvent déplacer le défenseur central Karim Rekik.

Où qu'il finisse par jouer l'année prochaine, plusieurs clubs regretteront de ne pas avoir payé sa clause libératoire à Huesca.