Le transfert de l'attaquant espagnol du Barça, Ferran Torres, au Paris Saint-Germain n'a jamais été aussi proche, les deux clubs étant entrés dans des négociations avancées pour boucler l'opération, avec une volonté commune de la conclure dans les prochains jours.

Selon le quotidien espagnol « Marca », Torres s'oriente sérieusement vers un départ du Barça cet été, après avoir fait savoir à la direction du club catalan, par l'intermédiaire de son entourage, son souhait de rejoindre la capitale française, mettant ainsi fin à l'incertitude qui a entouré son avenir ces derniers temps.

Les négociations entre le Barça et le Paris Saint-Germain se déroulent loin des projecteurs, par l'entremise des directeurs sportifs Deco et Luis Campos, qui entretiennent une relation solide, alors que tous les regards étaient tournés vers d'autres dossiers au sein du club catalan, notamment ceux de Julián Álvarez, Rodri et Ronald Araújo.

Un accord entre Torres et le Paris Saint-Germain

D'après le rapport, Ferran Torres est déjà parvenu à un accord avec le Paris Saint-Germain concernant ses conditions personnelles, avec un contrat qui le lierait au club français pour une durée de 4 saisons.

Il ne reste donc plus qu'à trouver un accord définitif entre le Barça et le Paris Saint-Germain sur les détails financiers de l'opération, des négociations qui sont actuellement en cours avec un grand rapprochement des points de vue entre les deux parties.

Toutes les parties souhaitent conclure l'affaire avant le mercredi prochain, date du retour de Torres à l'entraînement du Barça, afin que le joueur ne soit pas contraint de rejoindre l'équipe avant que son avenir ne soit réglé.

À lire également :

L'effet papillon : comment le transfert du Real Madrid a-t-il bouleversé les calculs du Barça ?

50 millions d'euros pour conduire Torres à Paris

Le Barça devrait percevoir une somme proche de 50 millions d'euros en échange de la cession de son attaquant espagnol, tandis que les négociations actuelles portent sur le montant final de l'opération, ainsi que sur les clauses et les variables qu'elle comportera.

Les éléments dont on dispose indiquent qu'un accord est désormais proche, ce qui ouvre la voie à une annonce officielle du transfert de Torres au Paris Saint-Germain dans un avenir proche.

Tout a commencé lors de la Coupe du monde

L'idée d'un transfert de Torres au Paris Saint-Germain n'est pas apparue seulement ces derniers jours, puisque les prémices de l'opération ont débuté lors de la Coupe du monde, lorsque des informations ont fait état de l'intérêt du club français pour s'attacher les services du joueur.

À cette époque, aucune confirmation officielle n'était venue du Paris Saint-Germain ni du joueur au sujet de l'existence de négociations, avant que Torres lui-même ne laisse la porte ouverte à un départ lors d'un entretien qu'il a accordé récemment aux États-Unis.

Le joueur avait alors déclaré : « J'ai un contrat avec le Barça, mais... en football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J'attends de prendre la bonne décision, et je ne sais pas encore. »

Torres avait également adressé un message clair au Barça au sujet de son avenir, lorsqu'il avait fait part de son souhait de sentir que le club tenait à le conserver, déclarant : « Ils doivent prouver qu'ils me veulent, venir négocier, et au final les choses iront comme elles doivent aller. »

Le souhait de Torres annule la réunion du Barça

La direction du Barça comptait tenir une réunion avec Torres le mercredi prochain, en même temps que le retour à l'entraînement des internationaux espagnols après la fin de la période de repos dont ils ont bénéficié à l'issue de la Coupe du monde.

Mais le souhait du joueur de rejoindre Paris a changé la donne, et la réunion prévue deviendrait probablement inutile si les négociations entre le Barça et le Paris Saint-Germain parvenaient à un accord définitif avant la date de son retour à l'entraînement.