Le Barça et la Juve exclus de la Ligue des champions ?

Barcelone a beaucoup à faire sur le marché des transferts, mais l'enquête Caso Negreira de l'UEFA va lui enlever une partie de son attention.

Selon Marca, l'UEFA devrait rendre son verdict sur ces enquêtes au cours des deux premières semaines de juillet. Elle estime que les chances de la Juventus d'être exclue de la Conference League sont "plus que probables", suite à des irrégularités financières qui lui ont valu une pénalité de 10 points en Serie A.

Bien entendu, Osasuna a été exclu, en attendant l'appel, de la Conference League pour un scandale de matches truqués qui s'est produit en 2013 et 2014.

Le FC Barcelone fait actuellement l'objet d'une enquête en Espagne pour corruption, mais le procès n'a pas encore commencé et on sait peu de choses sur l'affaire, si ce n'est que l'ancien vice-président de la commission des arbitres, Jose Maria Enriquez Negreira, a reçu environ 7 millions d'euros sur le compte bancaire du club pendant 17 ans. S'il s'avère que ces paiements ont été effectués dans le but d'influencer des matches, le FC Barcelone risque d'être exclu de la Ligue des champions.

Actuellement, l'UEFA analyse les réponses du FC Barcelone aux 70 questions qui lui ont été posées au sujet de ces paiements.

Si le FC Barcelone devait être privé de la Ligue des champions et, de manière tout aussi pertinente, de l'argent qui accompagne la compétition, ce serait un coup dur pour le club. Les Blaugrana auront planifié leur saison et leurs comptes en gardant cet argent à l'esprit et, sur le plan de la réputation, ce serait un coup dur pour le club.