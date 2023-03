Le Barça est fauché ! Des mesures d'austérité drastiques !

Le FC Barcelone s'apprête à réduire les budgets de l'ensemble du club cet été, afin de se conformer aux limites salariales imposées par la Liga.

Relevo estime à 180 millions d'euros le montant que le FC Barcelone doit compenser entre les revenus et les coupes, tandis que RAC1 estime que ce montant s'élèvera à 230 millions d'euros. Tous deux s'accordent à dire que le FC Barcelone cherche à économiser 10 à 15 millions d'euros en procédant à des coupes dans d'autres secteurs du club.

Des coupes dans le budget

Alors que le football masculin tente de réduire ses coûts, le basket-ball, le handball, le football sala et le hockey subiront tous des coupes cet été, le basket-ball étant le plus touché. L'équipe de basket dispose d'un budget de 36 millions d'euros et la star Nikola Mirotic ou l'entraîneur Sarunas Jasikevicius pourraient quitter le club.

Entre-temps, Joan Fontes a souligné que l'un des principaux domaines de réduction serait le département des dépenses du club. Les directeurs et les employés n'auront plus de voyages payés par le club, à moins qu'il ne s'agisse de finales ou d'événements majeurs. Cela pourrait également affecter les coûts tels que les repas.

C'est la dernière d'une série de mesures que le FC Barcelone va prendre pour tenter d'équilibrer ses revenus et ses dépenses. Cependant, au vu des chiffres en jeu, il est difficile de ne pas penser que des ventes importantes de la part de l'équipe première de football seront également nécessaires.