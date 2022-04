Le Barça entre "échec" et "déception"

Après une série de 15 matches sans défaite et la meilleure équipe de la Liga pendant une grande partie de 2022, l'optimisme était palpable au Camp Nou. Ajoutez à cela une défaite 4-0 contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu et la plupart des supporters barcelonais étaient plus satisfaits qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps.

Pourtant, la manière dont ils ont été battus, 0-3 jusqu'au temps additionnel, a définitivement fait éclater la bulle des Blaugrana. S'exprimant après le match dans la zone de mélange, le défenseur Eric Garcia a admis que l'équipe ne s'est jamais vraiment installée.

"Je ne pense pas que nous nous soyons sentis à l'aise, ils ont eu un bloc moyen, se sont rétractés, nous sommes sortis beaucoup à l'extérieur mais sans créer de danger. Ils ont bien défendu. En deuxième mi-temps, en jouant avec notre cœur un peu plus, les espaces sont apparus. Maintenant, nous devons nous concentrer sur le championnat et nous avons des matchs importants."

Sport a enregistré ses commentaires, dans lesquels on lui a demandé si c'était un échec. Garcia a concédé que c'était un peu un choc.

"[C'est] un peu un échec et une déception. En voyant comment nous avons commencé la saison, il semblait impossible que nous puissions faire quoi que ce soit en Europa League. Nous avons fait un grand changement, nous étions convaincus que nous pouvions faire quelque chose de grand, nous n'avons pas été au niveau requis lors des deux matchs."

Un constat qui contraste avec celui de son manager Xavi Hernandez, qui a tenu à éviter l'utilisation du mot échec. Barcelone devra également affronter le reste de sa saison sans Pedri, après s'être rompu l'ischio-jambier hier soir.