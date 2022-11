Le Barça en faillite ? Une vente évoquée

Le Barça vendu à un propriétaire étranger ? La triste vérité éclate.

Le FC Barcelone a vendu pour un peu plus de 660 millions d'euros d'actifs l'été dernier afin de construire une équipe compétitive cette saison, tout en se retrouvant en Europa League après Noël.

L'idée derrière cette opération était de créer un cercle vertueux de revenus, comme le président Joan Laporta l'appelle, basé sur le succès sur le terrain qui continue à propager le succès en dehors.

Pourtant, alors que le club est contraint de chercher des moyens de compenser le manque à gagner en quart de finale de la Ligue des champions qu'il avait prévu dans son budget, certains craignent que la situation soit bien pire. Alors que les dettes du club dépassent les 1,3 milliard d'euros et que des actifs sont vendus, on craint de plus en plus que le FC Barcelone ne soit contraint de vendre au moins un pourcentage du club afin de se financer. En fin de compte, cela signifierait que les membres du club ne sont plus les propriétaires à part entière de l'entité.

Dans une interview accordée à Sport, Laporta a expliqué la stratégie et les risques encourus dès cet été.

"Avec les leviers, nous avons sauvé le Barça de la ruine, nous nous redressons économiquement et nous avons pu construire une équipe compétitive. Nous n'avons plus les craintes du début du mandat, lorsque nous avons reçu un héritage aussi désastreux. À l'époque, nous avons écarté l'option de liquider le club, bien sûr, ou de demander de l'argent aux membres, car ils ne sont pas responsables de cette gestion désastreuse."

"Ce que nous avons décidé, c'est d'évaluer certains actifs que le club possédait et de les vendre à un très bon prix, étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous trouvions. Je ne me lasserai jamais de remercier les membres qui nous ont donné l'autorisation d'activer ces leviers qui ont sauvé le club. De plus, ces actifs ne représentent que 5 % des revenus annuels du club, les comptes de résultats des prochaines années ne sont donc pas affectés de manière significative. Et je tiens à vous rappeler que cette partie des actifs que nous avons vendus peut être récupérée après 25 ans."

Laporta a défié le fait que le FC Barcelone ne serait pas vendu à des mains privées.

"Une société privée, avec moi comme président, n'arrivera jamais. Ma raison d'exister en tant que président du Barça est que le Barça n'est jamais une société anonyme, que le Barça est toujours la propriété des membres du club."

"Je suis un ferme défenseur, comme ma carrière l'atteste, que le Barça soit toujours la propriété de ses membres. Des partenaires qui, pendant presque 123 ans d'histoire, ont lutté pour maintenir cette singularité malgré de nombreuses vicissitudes. Cet arrangement nous relie à notre ville, notre pays, notre communauté et nous n'allons pas le changer."