Le Barça en crise, Xavi relève la tête

Ces dernières semaines ont été décevantes pour le FC Barcelone, qui a perdu deux de ses trois derniers matches (contre le Real et le Shakhtar)

Même lors du match qu'ils ont gagné pendant cette période (1-0 contre la Real Sociedad), ils ont réalisé une très mauvaise performance.

La frustration est donc palpable au sein du club et la trêve internationale arrive sans doute à point nommé. Mais avant cela, dimanche, ils affronteront Alaves à l'Estadi Olimpic Lluis Companys, et l'entraîneur Xavi Hernandez a déclaré lors de sa conférence de presse (via MD) qu'il pensait que son équipe pouvait rebondir.

"Je pense qu'il est temps de changer les choses et d'apporter des variations. Il est temps que l'entraîneur et les joueurs se réunissent. Nous devons rétablir l'ordre. Nous avons fait un mauvais match à Hambourg, mais l'attitude n'a jamais fait défaut. Il y a un groupe très sain, nous sommes une famille et nous sommes sur la bonne voie. Cette équipe veut vraiment gagner.

"Je pense que nous nous sommes bien entraînés et que nous avons bien analysé les erreurs. Le calendrier est ainsi fait (prochaine pause internationale) et nous savions que les joueurs partiraient avec leurs équipes nationales. Cela ne change rien.

Barcelone aborde ce match en tant que grand favori, même si une bonne performance sera nécessaire pour effacer les doutes qui entourent Xavi et ses joueurs.