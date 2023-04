Le Barça doit vendre pour 100 millions, des têtes vont tomber !

Le FC Barcelone cherchera à obtenir 100 millions d'euros par le biais de ventes afin d'améliorer sa situation en matière de limite salariale cet été.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a expliqué par le passé que le FC Barcelone dépassait d'environ 180 millions d'euros sa limite salariale pour la saison prochaine, un chiffre qu'il doit compenser par des ventes ou des économies afin d'enregistrer les contrats de Marcos Alonso, Gavi et Ronald Araujo.

Récemment, il a également été rapporté que le FC Barcelone avait présenté un plan d'action pour l'été qui lui permettrait de réaliser deux ventes importantes et de recruter quatre nouveaux joueurs cet été. Il semblerait qu'ils soient sur le point de donner leur feu vert. L'une de ces recrues serait Lionel Messi.

Moins de 24 heures plus tard, MD a rapporté que les Blaugrana voulaient faire au moins 100 millions d'euros par le biais de ventes cet été. Le quotidien catalan a mis en évidence cinq joueurs qui seront des options pour Barcelone afin d'obtenir cet argent.

Inigo Martinez devrait être l'un des joueurs qui arrivera cet été, et la position d'Eric Garcia est donc en suspens. Quant à Franck Kessie, il s'est montré utile jusqu'à présent, mais comme il est arrivé gratuitement, sa vente ferait une grande différence dans les comptes.

Quant aux attaquants, ils sont tous sous le feu des critiques, à l'exception de Robert Lewandowski et d'Ousmane Dembele. Ansu Fati, Ferran Torres et Raphinha ont tous été proposés comme des options à vendre, mais aucun des trois n'a répondu aux attentes jusqu'à présent.

Plusieurs indésirables

L'entraîneur Xavi Hernandez a soutenu les trois joueurs pour qu'ils restent et réussissent, mais on peut également dire qu'il n'a pas vraiment le choix. Toute autre décision aurait pour effet d'entamer la confiance, de désillusionner les joueurs eux-mêmes et, en fin de compte, de les dévaloriser sur le marché.