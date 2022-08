Le FC Barcelone doit se battre pour ne pas perdre Kessié et Christensen.

À quelques jours du premier match officiel de la saison du FC Barcelone, la hiérarchie du Camp Nou mène une course contre la montre pour enregistrer les joueurs signés durant l'été. Dans le cas de deux d'entre eux - Franck Kessié et Andreas Christensen - les problèmes du Barça sont exacerbés par des clauses dans leurs contrats spécifiant que s'ils ne peuvent être enregistrés, ils seront libres de négocier avec d'autres clubs.

L'existence de ces clauses a été révélée par ESPN, qui a rapporté que Kessié et Christensen, qui sont arrivés sur des transferts gratuits de l'AC Milan et de Chelsea respectivement, ont des clauses écrites dans leurs contrats stipulant que dans le cas où ils ne sont pas enregistrés à temps pour le premier match de LaLiga du Barça, les contrats seraient considérés comme invalides. La date limite d'enregistrement des joueurs en LaLiga expire le 1er septembre, ce qui donne au Barça un peu de répit avec d'autres nouvelles arrivées, mais dans le cas de Kessié et Christensen, le premier match de Liga de la saison est spécifié comme date limite.

Le FC Barcelone reste optimiste quant à la résolution des inscriptions en question, ainsi que celles des autres nouveaux arrivants cet été, parmi lesquels Robert Lewandowski, Raphinha et Jules Koundé, qui sont arrivés pour un montant total de plus de 150 millions d'euros. Dans le cas où Kessié et Christensen ne seraient pas enregistrés d'ici samedi, le Barça estime qu'il est possible de négocier avec les agents des joueurs pour éviter un départ rapide de deux joueurs qui se sont parfaitement intégrés à l'équipe de Xavi Hernández.