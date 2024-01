Le Barça devra vendre des joueurs pour s'offrir un entraineur

Le FC Barcelone est à la recherche de la bonne personne pour mener à bien son projet après que Xavi Hernandez a annoncé publiquement sa démission

Le président Joan Laporta et le directeur sportif Deco sont à la croisée des chemins dans le cadre de leur mandat actuel.

De nombreux noms ont été suggérés comme remplaçants potentiels, avec des degrés de probabilité variables. Avant l'annonce du départ, Michel Sanchez, Imanol Alguacil, Thiago Motta et Rafael Marquez étaient pressentis comme remplaçants potentiels.

Depuis, le départ de Jurgen Klopp de Liverpool a fait de lui le choix de beaucoup, bien qu'il ait déclaré qu'il prendrait une année sabbatique. Sport affirme qu'il est la tête de liste de Laporta, qui est convaincu de pouvoir le convaincre de renoncer à son année de repos. Les commentaires de Thomas Tuchel sur le fait qu'il était toujours attiré par un poste de manager à l'étranger ont également fait réagir la Catalogne, tandis que son compatriote Hansi Flick a également été suggéré en Allemagne.

Roberto de Zerbi, le manager de Brighton, est à la mode depuis quelque temps et a vu son nom ajouté à la liste des favoris - il est également candidat pour remplacer Klopp à Anfield. Enfin, Sergio Conceicao, qui entretient des liens étroits avec Deco et son agent Jorge Mendes, est également cité comme une possibilité.

Le choix ne sera cependant pas simple. La Cadena SER affirme que le nouveau contrat de Xavi Hernandez, une prolongation d'un an jusqu'en 2025, avec un salaire de 8 millions d'euros par an, n'a pas encore été enregistré auprès de la Liga. Il est évident que cette question devra être réglée avant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. La Liga, comme c'est le cas pour les recrutements d'urgence sur blessure, donne aux clubs une plus grande marge de manœuvre pour engager un entraîneur, mais cet argent a un impact sur la limite salariale à la fin de la saison. Cette marge de manœuvre dont Barcelone a profité pour prolonger le contrat de Xavi n'a pas encore été compensée.

En effet, GdS (via Football Italia) rapporte que Motta a un certain avantage sur de Zerbi pour le simple fait qu'il est moins cher - l'ex-milieu de terrain du PSG est en fin de contrat à la fin de la saison, alors que de Zerbi a une clause libératoire qui serait de l'ordre de 10 à 13 millions d'euros.

Dans le même ordre d'idées, Relevo affirme que si Barcelone voulait absolument recruter des joueurs comme Tuchel ou Klopp, leurs salaires sont respectivement de 12 millions d'euros par an et de 17,3 millions d'euros par an, ce qui est hors de question pour l'instant. Selon eux, à moins que Barcelone n'obtienne l'investissement de 40 millions d'euros qui devait être payé par Libero pour 9,8 % de Barca Vision, il sera impossible de recruter des joueurs comme Klopp ou Tuchel pendant l'été.

Bien sûr, l'autre solution pour créer de l'espace dans la limite des salaires est de vendre des joueurs, ce que le FC Barcelone est susceptible d'envisager de toute façon. S'ils se retrouvent dans une situation où ils sont incapables d'épargner suffisamment d'argent pour faire venir un manager qu'ils veulent, alors Marquez sera l'option la moins chère pour prendre la relève.