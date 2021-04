Le Barça devance le Real comme club le plus cher du monde

Le magazine Forbes a dévoilé la liste des clubs avec la plus grosse valeur marchande au monde.

Malgré ses énormes problèmes financiers, le FC Barcelone a été classé en tête de la liste des clubs les plus précieux du monde avec une valeur fixée à 4 760 millions de dollars par le mégazine américain spécialisé dans la finance, Forbes.

Forte croissance pour le PSG

Les Blaugrana sont suivis par leur grand rival du Real Madrid (4 750 millions de dollars), le Bayern Munich (4 215 millions de dollars), Manchester United (4 200 millions de dollars) et Liverpool (4 100 millions de dollars).

Cependant, le club qui a enregistré la plus forte croissance est le Paris Saint-Germain qui a fait partie du top 10 de Forbes pour la première fois de son histoire après avoir grimpé de deux positions par rapport au précédent rapport du point de vente.

Selon Forbes, la valeur du PSG est passée de 1,4 milliard de dollars en 2008 à 2,5 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 129% en 13 ans.

La croissance du PSG a démarré en 2011 lorsque le club a été racheté par Qatar Sports Investments.

Les champions de Ligue 1 ont ensuite attiré des superstars telles que Kylian Mbappé et Neymar dans la capitale française et ont réussi l'année dernière à atteindre la finale de la Ligue des champions.

Deloitte a placé le PSG parmi les cinq clubs de football les plus chers au monde en 2020, et parmi les 10 franchises les plus précieuses du monde du sport.

Dans son rapport 2020, le cabinet de conseil en évaluation de marque Brand Finance a classé le PSG au septième rang de sa liste des équipes de football qui ont la plus grosse valeur marchande.

Cependant, le président du PSG Nasser al Khelaifi fait face à deux obstacles importants dans sa tentative de rivaliser avec le reste des puissances du football européen, car le club ne possède pas son terrain, le Parc des Princes et les revenus de la télévision sont beaucoup plus faibles en Ligue 1 qu'en Liga Santander ou la Premier League.