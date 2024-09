Le Barça dans le flou pour ces deux stars

Girona vs FC Barcelone

Barcelone est dans l'incertitude quant à l'avenir de Frenkie de Jong et de Ronald Araujo, alors qu'il envisage de recruter Kimmich et Jonathan Tah.

Le FC Barcelone espère faire signer Jonathan Tah et Joshua Kimmich sur des transferts gratuits l'été prochain, mais pour ce faire, il a besoin de clarifier l'avenir de De Jong et d'Araujo. Les deux joueurs ont reçu des offres pour rester au club mais n'ont pas encore fait part de leur désir de signer de nouveaux contrats, selon Mundo Deportivo.

Araujo et De Jong sont les deuxième et troisième capitaines du FC Barcelone, mais les deux hommes ne veulent pas dévoiler leur jeu. Araujo n'a pas encore confirmé qu'il souhaitait rester, malgré de nombreuses réunions pour le convaincre de signer un nouveau contrat alors que le Bayern Munich s'intéresse à lui, tandis que De Jong a reçu une offre depuis novembre 2023 mais ne l'a pas encore signée.

De Jong et Araujo ont tous deux des contrats qui expirent en 2026 et si aucun d'entre eux n'est prêt à s'engager pour l'avenir avec le club, Barcelone pourrait être tenté de les vendre l'été prochain. Les contrats pour Kimmich et Tah dépendent du départ des deux joueurs.