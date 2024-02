Le Barça croule sous les candidatures au poste d'entraineur

Le FC Barcelone n'a encore contacté aucun entraîneur pour le poste laissé vacant par Xavi Hernandez

Selon le directeur sportif Deco, le FC Barcelone n'a encore contacté aucun entraîneur pour le poste laissé vacant par Xavi Hernandez. Le président Joan Laporta a toutefois précisé ce qu'il attendait de son nouvel entraîneur : un nom de marque.

Selon le journal catalan Sport, soit le FC Barcelone fera appel à un "top" manager qui a fait ses preuves, soit c'est Rafael Marquez, le manager du Barca Atletic, qui sera chargé de faire progresser l'équipe l'année prochaine.

L'article continue ci-dessous

Cela exclurait les arrivées plus récentes de Thiago Motta et de Michel Sanchez, bien que l'on dise que l'homme de Gérone a des soutiens au sein du conseil d'administration. L'ancien entraîneur de Chelsea et de la Juventus, Antonio Conte, est certes un manager de haut niveau, mais son style ne lui convient pas, tandis que Mikel Arteta et Thomas Tuchel se sont déclarés exclus du poste.

L'entraîneur "de rêve" reste Jurgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, même s'il faudrait persuader l'Allemand de renoncer à un congé sabbatique après neuf années consécutives à Anfield. Malgré les informations selon lesquelles le FC Barcelone aurait parlé à l'ancien entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, ces contacts ont été démentis, mais l'intérêt du FC Barcelone pour lui demeure. Ils n'excluent pas non plus l'émergence d'un candidat encore anonyme. Alors qu'ils ont quatre mois pour trouver un successeur, il est probable que Barcelone tentera de conclure un accord rapidement afin d'impliquer le nouveau manager dans le remodelage de l'équipe.

Si l'on s'en tient à ce qui a été dit, cela signifierait que l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, qui est un excellent entraîneur mais qui n'a pas l'influence médiatique que d'autres ont, est vraisemblablement hors de la course. Il en irait de même pour l'entraîneur de Las Palmas et ex-entraîneur de La Masia, Francisco Javier Garcia Pimienta, mais cela maintiendrait dans la course Julian Nagelsmann, qui serait ouvert à un transfert au FC Barcelone.