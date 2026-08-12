Le Barça prévoyait de finaliser le transfert de l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, d'ici vendredi prochain. Cependant, au fil des jours, l'accord se fait attendre en raison de divergences financières entre les deux clubs.

Selon le journal « Marca », ces divergences ne sont pas insurmontables, mais elles prolongent le processus plus que prévu. Le Barça met tout en œuvre pour conclure les négociations avec Manchester City dans les 48 heures, mais les responsables des pourparlers commencent à nourrir quelques doutes quant à la possibilité d'y parvenir.

Le journal ajoute que le Barça est certain de voir Rodri porter le maillot blaugrana lors de la saison 2026-2027, sans le moindre doute à ce sujet, et qu'il est également convaincu de boucler l'affaire cette semaine.

Toutefois, aucun responsable ni dirigeant du Barça ne donne à ce stade de garantie quant à la conclusion du transfert dans les 48 heures, ce qui empêche l'international espagnol de rejoindre les entraînements de City (dont la date de reprise est fixée à vendredi).

Le journal précise que les négociations sont en cours et que les contacts se poursuivent entre les deux parties. Le Barça est parvenu à un accord avec Rodri il y a quelques jours, mais des divergences financières, sans être insurmontables, retardent la conclusion du transfert.

Le Barça a présenté il y a quelques jours une offre initiale pour le milieu de terrain international, à qui il reste une année de contrat avec Manchester United, d'un montant de 50 millions d'euros, une offre qui a été refusée par le club anglais, lequel a réclamé environ 70 millions d'euros.

Les deux parties tentent désormais de réduire l'écart et de trouver un compromis sur certaines exigences, l'objectif restant de conclure le transfert pour un montant compris entre 60 et 65 millions d'euros, bonus compris.

Le Barça n'a pas exclu de parvenir à un accord au cours des 48 prochaines heures, mais la direction du club espagnol commence à considérer cette échéance comme extrêmement serrée.

Le joueur, âgé de 30 ans et né à Madrid, connaît les détails du transfert et devra vraisemblablement se rendre à Manchester, le club pour lequel il évolue depuis 2019.



