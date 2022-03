Le Barça compte profiter des malheurs de Chelsea

Le Russe est toujours propriétaire du club, malgré son intention de le vendre, de sorte que le fonctionnement quotidien des Blues sera considérablement affecté dans les jours, semaines et même mois à venir.

Le Barça vise deux Blues

Parmi les nombreux impacts négatifs du gel des avoirs d'Abramovitch pour Chelsea, l'un des plus gros problèmes sur le plan sportif est que le club ne peut pas signer de nouveaux joueurs ou négocier de nouveaux contrats tant que ces sanctions restent en place.

Si les sanctions sont toujours en place au moment de la fenêtre de transfert de l'été, ce sera un gros problème pour Chelsea en ce qui concerne la défense centrale, puisque Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen et Antonio Rudiger sont tous en fin de contrat.

Ces trois joueurs pourraient maintenant devoir partir, même s'ils voulaient rester, ce qui est une bonne nouvelle pour Barcelone.

Barcelone attend Christensen et veut Azpilicueta

Ces dernières semaines, le FC Barcelone a travaillé dur pour convaincre Christensen de venir au Camp Nou à l'expiration de son contrat avec Chelsea. Il y avait déjà de l'optimisme quant à son arrivée au club catalan, mais maintenant il y en aura encore plus.

Quant à Azpilicueta, c'est un joueur que Barcelone aimerait faire signer, mais son avenir reste incertain.

Il y avait encore une bonne chance que l'international espagnol de 32 ans reste à Stamford Bridge, mais cela pourrait ne plus être possible et cela pourrait le conduire à Barcelone aussi.