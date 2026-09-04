Le FC Barcelone a annoncé la mise en place d'un protocole de sécurité spécifique afin de contrôler les supporters des équipes adverses lors de son match face à Feyenoord, prévu mercredi prochain au stade Spotify Camp Nou, en ouverture de son parcours en Ligue des champions, dans le cadre des mesures adoptées pour les rencontres classées à haut risque.

Ces mesures, que Barcelone avait déjà appliquées lors de ses matchs contre l'Eintracht Francfort et Newcastle la saison dernière, prévoient un renforcement du contrôle des opérations de vente de billets et l'interdiction faite aux supporters de l'équipe visiteuse de se trouver dans les tribunes réservées aux supporters de l'équipe locale, ainsi que l'enregistrement de chaque billet au nom de son détenteur et l'interdiction d'en transférer la propriété.

Durant la période de vente, l'achat des billets sera réservé aux membres du FC Barcelone, un message explicatif à ce sujet étant publié sur le site internet du club.

Le port des maillots et des logos de Feyenoord ne sera par ailleurs autorisé qu'à l'intérieur de la tribune réservée aux supporters de l'équipe visiteuse et des places attenantes, tandis que la zone d'entrée « L » sera exclusivement réservée aux supporters de l'équipe néerlandaise.

Il sera demandé à toutes les personnes présentes de présenter une pièce d'identité officielle en plus du billet à l'entrée ou lorsque les responsables de la sécurité en feront la demande, tandis qu'aucun billet ne sera disponible à la vente aux guichets du stade Spotify Camp Nou, et que les ventes destinées aux organisateurs de voyages touristiques seront limitées.

Parallèlement, Barcelone renforcera la présence des agents de sécurité aux entrées du stade et dans les tribunes, avec des fouilles et des vérifications d'identité pour les personnes présentes portant des vêtements ou des logos de Feyenoord, ainsi que des mesures d'expulsion à l'encontre de toute personne enfreignant les consignes ou causant des troubles.

Barcelone se coordonnera avec Feyenoord, la police locale de Barcelone et la police catalane afin d'empêcher les rassemblements de supporters de l'équipe néerlandaise en dehors des zones qui leur sont réservées, et de limiter les opérations de revente de billets au marché noir.

Le club procédera également à une analyse quotidienne du mouvement des ventes afin de repérer tout schéma pouvant indiquer des opérations frauduleuses ou des tentatives de contourner les mesures de séparation entre les supporters.

En vertu des nouvelles règles, les billets des membres enregistrés pour ce match seront non transférables et le nom ne pourra être modifié ; il sera par ailleurs demandé à l'acheteur d'accepter expressément de ne pas vendre ni transférer le billet aux supporters de Feyenoord.

Quant aux nouveaux billets, ils seront émis à leur valeur nominale une seule fois et devront être enregistrés au nom de leur détenteur 24 heures avant le coup d'envoi du match, tout changement de nom devenant impossible après l'enregistrement.

Le club a affirmé que tout achat dont le suivi établirait l'existence d'une activité frauduleuse ou l'arrivée du billet à une partie contrevenant aux règles serait transmis à la commission de discipline afin de prendre les mesures appropriées à l'encontre des responsables.