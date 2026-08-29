Le FC Barcelone a officiellement annoncé le départ de son jeune défenseur Héctor Fort, âgé de 20 ans, et son transfert à la Real Sociedad, dans le cadre d'une opération qui rapporte au club catalan 8,5 millions d'euros pour 50 % des droits du joueur, tout en conservant une option de rachat ainsi qu'un pourcentage sur un éventuel transfert futur.

Selon les détails de l'accord dévoilés par les deux clubs, le Barça conserve le droit de racheter Fort pour 20 millions d'euros jusqu'en 2028, montant qui grimpe à 25 millions d'euros jusqu'en 2029, en plus de conserver un pourcentage sur la valeur de toute opération de vente future du joueur.

Fort quitte le Barça après 13 années passées au sein du club, qu'il avait rejoint à un jeune âge en intégrant son académie, avant de passer la saison dernière en prêt à Elche, où il a affiché un niveau remarquable sur le côté droit sous la houlette de l'entraîneur Eder Sarabia, ce qui a poussé les dirigeants du Barça à étudier la possibilité de son retour dans l'équipe première.

Fort avait été victime d'une grave blessure à l'épaule après avoir inscrit son premier but en championnat avec Elche, et a subi une intervention chirurgicale qui l'a éloigné des terrains pendant une période, avant de faire son retour lors des dernières étapes de la saison.

Malgré cela, Hansi Flick n'a pas réussi à trouver une place à Fort dans son onze de départ à l'issue de la préparation, le Barça disposant de plusieurs options au poste d'arrière droit, au premier rang desquelles Eric García, Jules Koundé et Xavi Espart, le club se dirigeant ainsi vers l'acceptation de son départ définitif.

La Real Sociedad était en concurrence avec plusieurs clubs pour s'attacher les services du joueur, parmi lesquels le Borussia Dortmund, mais le club allemand n'a pas accepté le montant réclamé par le Barça, estimé à 15 millions d'euros, l'opération revenant finalement au club basque.

Fort s'est rendu à Saint-Sébastien samedi matin, où il a suivi en soirée le match de son nouveau club face à l'Espanyol, avec pour objectif de concurrencer Aramburu et Odriozola au poste d'arrière droit, ce dernier étant absent pour une longue période.

Le départ de Fort s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle politique adoptée par le Barça dans la gestion des joueurs de son académie qui ne trouvent pas de place dans l'équipe première, consistant à réaliser un profit financier tout en conservant un pourcentage de leurs droits ou en fixant une option de rachat, une formule que le club a suivie dans d'autres opérations et dont l'application est également attendue pour les transferts de Jofre Torrents et Toni Fernández, ainsi que Gil Fernández.