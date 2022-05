Le Barça accélère sur un duo de Chelsea

Le FC Barcelone va intensifier sa quête des joueurs de Chelsea Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso dans les prochains jours, selon Mundo Deportivo.

La priorité du FC Barcelone est de recruter un latéral droit et Azpilicueta est le candidat choisi, tandis qu'Alonso est le latéral gauche visé. Ils ont respectivement 32 et 31 ans et sont tous deux espagnols.

Une fois que la reprise de Chelsea par Todd Boehly sera approuvée par la Premier League et le gouvernement britannique et rendue officielle aujourd'hui, il est entendu que le FC Barcelone commencera les négociations pour de bon.

On pense qu'une somme de 15 millions d'euros serait suffisante pour arracher Alonso à Stamford Bridge, bien que Barcelone ait l'intention de négocier cette somme à la baisse. Chelsea serait prêt à accorder à Azpilicueta un départ relativement bon marché après dix ans de bons et loyaux services.

Le contrat d'Azpilicueta à Stamford Bridge devait expirer à l'intersaison, mais il a été automatiquement prolongé car l'Espagnol a joué 30 matches.