Le Barça abandonne la Super League, le Real Madrid trahi

Ce projet, initialement annoncé en 2021 avec 12 équipes, ne comptait plus que le duo du Clasico depuis un certain temps.

Après le départ des six équipes de Premier League initialement impliquées, les clubs italiens ont été suivis par l'Atlético de Madrid, puis par la Juventus l'année suivante. Des manifestations importantes de supporters en Angleterre ont déclenché ces départs, et la Juventus a jugé que ce n'était pas dans son intérêt.

Le FC Barcelone a publié un communiqué officiel annonçant son retrait de la compétition. Le Real Madrid et l'organisateur A22 restent donc les seuls membres restants. Ce bref communiqué ne donne pas plus de détails sur les raisons de cette décision.

Le FC Barcelone annonce avoir notifié aujourd'hui officiellement à la Société de la Super Ligue Européenne et aux clubs concernés son retrait du projet.

Cette décision marque une nouvelle étape dans la détérioration des relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone, et, pour ce dernier, un renforcement de ses liens avec l'UEFA. Parallèlement, le Real Madrid s'est montré plus virulent dans sa demande de sanctions contre le FC Barcelone dans l'affaire Negreira, le club catalan étant accusé de corruption sportive.

En octobre, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, avait déjà laissé entendre que son club ne poursuivrait pas sa participation à la Super Ligue, affirmant être favorable à la paix dans le football européen.

« Le FC Barcelone est pour la pacification du football européen. Nous souhaitons un accord et retourner à l'UEFA. C'est ce que veulent tous les clubs. Nous sommes également venus ici pour instaurer une bonne harmonie et parvenir à cet accord. »

En décembre, Laporta a ensuite affirmé que son homologue, Florentino Pérez, ne ciblait le FC Barcelone dans l'affaire Negreira qu'en raison de sa position sur la Super Ligue. Le Real Madrid continue de plaider en faveur d'une Superligue gratuite, dans laquelle la compétition européenne se déroulerait au sein d'une « ligue » supérieure réduite à 18 équipes, avec des promotions et des relégations entre trois divisions différentes.