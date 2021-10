Le Barça a une petite fortune à dépenser au mercato

Le FC Barcelone ne disposera que de 16 millions d'euros pour renforcer son effectif en janvier.

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone dispose de 16 millions d'euros à dépenser lors de la prochaine période de transfert de janvier. L'attaquant anglais Raheem Sterling figure sur la liste de souhaits hivernaux du club.

Bien que la masse salariale au Camp Nou soit passée de 382 millions d'euros à 97 millions d'euros, le club aurait ouvert la porte à une signature début 2022.

Le média catalan Mundo Deportivo rapporte que la priorité du Barça est un attaquant. Sterling et le joueur du RB Leipzig, Dani Olmo, seraient en tête de liste.

L'article continue ci-dessous

A ce jour, le joueur de Man City semble plus enclin à rejoindre la Catalogne. Dani Olmo, qui a impressionné l'Espagne lors de l'Euro 2020, serait proposé à un prix plus élevé. Sterling n'est plus un homme clé pour Pep Guardiola et était déjà sur le point de partir au cours de l'été.

L'été dernier, le directeur sportif Mateu Alemany a tenté de faire signer Sterling, mais Barcelone a dû se contenter de l'attaquant de Séville Luuk de Jong.

Le Barça fera une nouvelle tentative en janvier et est convaincu que City ouvrira des négociations concernant le départ du joueur, à condition qu'une bonne offre soit soumise.