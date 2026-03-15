Le Barça a trouvé une alternative à Rashford

Le Barça est satisfait des performances de Rashford depuis son arrivée l'été dernier, et les négociations ont déjà commencé pour le conserver au Camp Nou. Mais tant qu'un accord n'est pas finalisé, les Catalans continuent d'explorer d'autres pistes, notamment celle de Saïd El Mala, du FC Cologne.





El Mala a été identifié comme une alternative à Rashford en début de saison, et selon CaughtOffside, le FC Barcelone s'intéresse toujours au jeune homme de 19 ans, qui a impressionné en Bundesliga cette saison. Le leader de la Liga a été informé qu'un transfert pourrait se conclure pour un montant avoisinant les 50 à 60 millions d'euros, ce qui pourrait s'avérer un investissement judicieux pour un joueur à l'avenir prometteur.





Le FC Barcelone devra faire face à une forte concurrence pour El Mala.





Cependant, il semble que le Barça soit en retrait dans la course à la signature du jeune prodige. Manchester United, Chelsea, Manchester City, Newcastle United et Tottenham Hotspur seraient également intéressés par l'adolescent, et compte tenu des fonds importants que chacun de ces clubs devrait disposer cet été, un transfert en Premier League est fort probable.





Recruter El Mala serait judicieux pour le FC Barcelone, d'autant plus que Raphinha approche de la trentaine. L'arrivée d'un joueur plus jeune serait une bonne chose, mais s'offrir le talent confirmé de Rashford pour 30 millions d'euros serait tout aussi important pour les Catalans.