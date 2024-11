Le Barça a trouvé son attaquant en Premier League

Le FC Barcelone devrait chercher à recruter un nouvel attaquant dans les 1 à 2 prochaines années. Robert Lewandowski arrive à la fin de sa carrière de joueur et il faudra bientôt lui trouver un successeur. Pour l’instant, il n’y a pas de candidat évident en interne, c’est pourquoi il est presque certain que quelqu’un sera recruté.

Viktor Gyokeres a été fortement lié à Barcelone ces dernières semaines et on pense qu’il est la cible principale du club. Cependant, il n’est pas la seule option envisagée et, selon des informations en Angleterre (via ED), son compatriote international suédois Alexander Isak n’est que sur la liste restreinte du Can Barca.

De plus en plus de rumeurs circulent selon lesquelles Isak chercherait à quitter Newcastle United l’été prochain et Barcelone pourrait chercher à profiter de la situation. Cependant, ils ne pourraient faire un transfert que s’ils disposent des fonds nécessaires, ce qui ne se produirait que s’ils revenaient à la règle 1:1 de la Liga.