Le Barça a tenté Joao Felix

Le président du FC Barcelone, qui s'est exprimé sur RAC1 dans des propos rapportés par Fabrizio Romano, a révélé qu'il est un grand fan de l'attaquant portugais et que la représentation du joueur en est bien consciente.

"J'aime beaucoup Joao Felix", a déclaré Laporta. "C'est un plaisir de le voir jouer au football. L'été dernier, nous travaillions à la réalisation d'un échange avec l'Atletico [Madrid] entre Joao Felix et [Antoine] Griezmann, puis cela s'est effondré."

Felix est actuellement en déplacement avec l'équipe nationale portugaise, qui s'apprête à affronter la Macédoine du Nord à Porto ce soir, dans le cadre d'une qualification cruciale pour la Coupe du monde.

S'ils gagnent, leur place pour la Coupe du monde 2022 au Qatar est assurée.

Felix, 22 ans, a rejoint les Rojiblancos en provenance de Benfica à l'été 2019. Il a depuis joué 106 matchs pour le club espagnol et a contribué à 27 buts et 15 passes décisives.

Il a fait 21 apparitions avec le Portugal et a marqué trois buts.

Évalué à 70 millions d'euros par Transfermarkt, Félix a traversé une période difficile depuis son arrivée au Wanda Metropolitano, mais a connu un beau parcours depuis le début de la saison.

Il a inscrit huit buts et délivré six passes décisives en 30 apparitions toutes compétitions confondues pour l'équipe de Diego Simeone et commence à ressembler au joueur qui a coûté plus de 120 millions d'euros à l'Atletico.