Le Barça a-t-il vraiment une chance pour le titre en Liga ?

Lancé depuis l’écrasante victoire du Barça sur la pelouse du Real Madrid (4-0) au mois de mars, le sprint final en Liga a connu un nouveau rebondissement dès la journée suivante avec le succès ô combien précieux des Catalans face à Séville (1-0). Il faut dire que rien ne semble pouvoir arrêter les hommes de Xavi en ce moment, et ces derniers ont logiquement repris espoir pour le titre.

"S’ils perdent des points lors des deux prochaines semaines…"

"La lutte pour le titre en Liga ? C’est très difficile, car Madrid n’échoue pas, a reconnu le technicien blaugrana. Par contre, s’ils perdent des points lors des deux prochaines semaines…" Alors la porte pourrait s’ouvrir. Dans tous les cas, Barcelone n’a pas à calculer, juste à gagner. À commencer par son match en retard face au Rayo Vallecano, programmé dans deux semaines.

Une victoire qui - si tous les favoris tiennent la cadence lors des deux journées qui nous séparent de Barça-Rayo - pourrait ramener la formation catalane à neuf points du Real Madrid. En sept journées, Xavi devra donc espérer au minimum trois faux pas des Merengue. Jouable ? Difficilement, les hommes de Carlo Ancelotti restant sur deux succès consécutifs en Liga depuis la claque barcelonaise.

Semaine décisive pour Madrid ?

Mais il y a un mais, car le Real peut trembler. Il l’a prouvé à plusieurs reprises cette saison, notamment en l’absence de Karim Benzema. Et la semaine que nous entamons a tout d’un piège : Chelsea mardi, et Séville dimanche. Malgré un match aller maîtrisé sur la pelouse des Blues (3-1), il faudra faire attention à conserver un peu d’énergie pour le choc dominical.

Car si une place dans le dernier carré se joue mardi, le titre en Liga pourrait quant à lui se jouer dimanche. Chaque victoire rapprochera les Merengue d’un 35e sacre national, et en battant Séville, Madrid enverrait un message fort à la concurrence. D’autant plus que, par la suite, le calendrier n’a rien d’insurmontable : Osasuna, Espanyol, Levante et Cadix, mais aussi deux chocs face à l’Atletico et au Betis.

Le Barça se contentera de la place de dauphin

Pour le Barça, l’espoir se situe ici. Trois faux pas sont attendus, et le Real aura justement trois chocs à jouer, en comptant Séville dimanche. Mais, de leur côté, il faudra que les Catalans assurent face à Cadix, la Real Sociedad, le Rayo, Majorque, le Betis, Celta Vigo, Getafe et Villarreal, pour finir. Un gros programme, avec la Ligue Europa à jouer à côté.

Alors, le Barça a-t-il une chance ? Oui, car tout peut arriver dans le football. Mais un seul faux pas pourrait être fatal. Il a failli avoir lieu dimanche soir contre Levante, mais Luuk de Jong a finalement offert la victoire aux siens dans le temps additionnel (3-2), et aussi la deuxième place. L’objectif N°1 sera sans doute de la conserver, et il s’agira déjà d’une réussite pour Xavi. Avant de jouer le titre à fond l’année prochaine ?

Le calendrier des trois premiers jusqu’à la fin :

J32 : Séville-Real, Barça-Cadix.

J33 : Osasuna-Real, Sociedad-Barça, Levante-Séville.

J21 (à rattraper) : Barça-Rayo

J34 : Barça-Majorque, Real-Espanyol, Séville-Cadix

J35 : Betis-Barça, Atlético-Real, Villarreal-Séville.

J36 : Real-Levante, Barça-Vigo, Séville-Majorque.

J37 : Cadix-Real, Atlético-Séville, Getafe-Barça.

J38 : Barça-Villarreal, Séville-Bilbao, Real-Betis.