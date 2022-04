Barça : remontada en Liga, Ronaldinho y croit !

On dit souvent que l’espoir fait vivre. Et à force de voir le Barça revivre depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, Ronaldinho conserve un rêve plutôt fou : voir son club de coeur chiper le titre au Real Madrid en Liga, malgré 15 points et deux matchs de retard à sept journées de la fin.

Deux victoires = neuf points de retard ?

Gageons que le club catalan gagne face à Levante ce dimanche (21h) et remporte son match en retard face au Rayo Vallecano le 24 avril, il ne compterait plus que neuf points de retard sur les Merengue, sévèrement battus au Santiago-Bernabeu lors du dernier Clasico (0-4).

Le Barça a déjà remonté un écart plus conséquent. C’était en 2003-2004, avec 18 points repris au Real Madrid entre la 18e et la 38e journée, mais les Blaugrana avaient malgré tout abandonné le titre à Valence. Et Ronnie n’oublie pas.

Comme en 2003 ? Ronaldinho y croit

"C'était un très beau retour et cela pourrait se reproduire. Je l'ai dit, nous sommes ravis que le Barça rejoue bien et je pense que tout est possible", a estimé l’ancien milieu offensif brésilien dans des propos rapportés par BeIN Sports.