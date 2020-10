Le Barça a suffisamment de signatures pour débarquer Bartomeu

Un minimum de 16250 signatures était nécessaire pour que la motion soit adoptée et le Barça a maintenant confirmé que le nombre a été dépassé.

Barcelone a confirmé que des signatures suffisantes avaient été atteintes pour procéder à un vote de défiance à l'égard du président Josep Maria Bartomeu.

Un total de 20 687 membres ont soutenu la motion de censure et jeudi, le club a révélé que le seuil minimum de 16250 requis pour faire avancer le processus avait été jugé authentique. Une fois les résultats définitifs soumis et une période d'examen écoulée, le conseil d'administration disposera de 10 à 20 jours ouvrables pour fixer une date de vote.

Un communiqué du Barça indiquait ce jeudi: " En attendant la clôture définitive du processus de validation, ce mercredi 7 octobre, le seuil des 16250 signatures valides nécessaires pour que le vote ait lieu a été dépassé. Une fois que le panel aura officialisé le résultat final et que le vote de défiance sera admis, quelques jours seront pris pour se pencher sur la résolution et les revendications du recensement, puis le conseil d'administration disposera d'une période d'au moins 10 jours ouvrables et pas plus de 20 pour organiser le vote."

Bartomeu soutenu par ses bras droits

Le soutien à la motion s'est intensifié en août, lorsque Lionel Messi a confirmé son désir de quitter le Barça à la suite de l'humiliation essuyée en quart de finale de la contre le (2-8). Le club a programmé les élections présidentielles prévues en mars, mais Bartomeu pourrait désormais être évincé bien avant

Le vice-président du Barca, Jordi Cardoner, a déclaré lors d'une conférence de presse: "Malgré les nombreuses choses qui ont été dites et écrites, ce board est une équipe. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes avec le président Josep Maria Bartomeu dans les moments difficiles, comme nous les traversons actuellement. Il y a une incertitude au niveau personnel mais aussi en matière de santé. Nous ne savons pas comment nous serons demain. Cependant, plus que jamais, nous avons l'unité, l'effort et le crédit, le crédit que de nombreuses adhésions nous ont donné. Nous ferons de notre mieux individuellement et nous serons responsables jusqu'au dernier jour où le président et son conseil d'administration seront en charge. . C'est tout."