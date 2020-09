Barça, le président Bartomeu fait face à un vote de défiance

Bartomeu devait partir à la suite des prochaines élections prévues en mars 2021, mais son mandat pourrait maintenant prendre fin prématurément.

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, risque de mettre fin prématurément à son mandat après qu'un vote de défiance ait été lancé contre lui. Un groupe de membres du club connu sous le nom de "Mes Que una Mocio" - plus qu’une motion - a déclenché le vote après avoir recueilli 20 687 signatures valables des Socios, 16 520 étaient nécessaires pour ouvrir le référendum. La présidence de Bartomeu touche à sa fin de toute façon, les prochaines élections étant actuellement prévues pour les 20 et 21 mars de l’année prochaine.

Le dispose désormais de 10 jours ouvrables pour constituer une commission chargée de donner le feu vert et d'organiser le calendrier du vote, qui devrait commencer à la mi-octobre. Afin de se séparer de Bartomeu, il faudrait une majorité de 66% des votes, avec un taux de participation minimum de 10% des membres du club, ou socios. Si le vote aboutit, Bartomeu serait immédiatement démis de ses fonctions et un conseil provisoire superviserait l'élection, qui serait avancée en décembre.

Victor Font, l'ancien président Joan Laporta, Jordi Farre et Luis Fernandez sont tous prêts à se présenter aux élections, et tous les quatre auraient signé la pétition pour le vote de défiance. Lionel Messi a cité un différend de longue date avec Bartomeu comme l'une de ses principales raisons de vouloir quitter le club dans une interview exclusive avec Goal : "J'ai dit au club, y compris au président, que je voulais partir. Je lui ai dit cela toute l'année. J'ai cru qu'il était temps de se retirer. Je pensais que le club avait besoin de plus de jeunes joueurs, de nouveaux joueurs et je pensais que mon séjour à Barcelone était terminé. Je me suis senti très désolé parce que j'ai toujours dit que je voulais terminer ma carrière ici".

La profondeur des ressentiments contre Josep Bartomeu parmi les fans du club est mise en évidence par le fait que tant de signatures ont été rassemblées malgré qu'il n'y ait pas eu de matches au Camp Nou depuis le 8 août, et qu'aucun fan n'est autorisé à entrer dans le stade. Aucun vote de ce type au cours des 40 dernières années n'a eu lieu. Jamais un tel engouement n'a été recueilli, bien qu’il y en ait eu d’autres crises au Barça ces dernières années.

Le site Mes Que una Mocio a expliqué leur raisonnement pour appeler au vote: "Nous savons que la prochaine élection aura lieu en 2021. Cependant, la situation économique et sportive actuelle au Club nous oblige à agir aujourd'hui. La judiciarisation excessive du club, le manque de transparence de ce conseil d'administration, qui a impliqué le club dans plusieurs affaires judiciaires, et l'échec de l'atteinte des objectifs sportifs, ne sont que quelques-unes de nos raisons pour promouvoir cette initiative. Le vote de censure vise à supprimer la pire administration de l'histoire du club".