Le Barça a retrouvé sa puissance de frappe

Les Catalans ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande efficacité face à Naples en Europa League, marquant quatre buts en déplacement au Camp Nou.

Lors de leur dernière sortie nationale, qui s'est déroulée à Valence en LaLiga Santander, Barcelone a également marqué quatre buts lors de la victoire 4-1. Xavi Hernandez voulait que l'équipe maintienne cette forme en Italie, et c'est ce qu'elle a fait avec des buts de Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Piqué et Pierre-Emerick Aubameyang.

Marquer quatre buts à Naples n'est pas une chose facile. Les Partenopei ont la meilleure défense de la Serie A et sont actuellement dans la course au titre avec l'Inter et l'AC Milan. Mais Barcelone les a fait fuir.

Un Aubameyang convaincant

Aubameyang mérite d'être félicité pour avoir retrouvé le chemin des filets après son triplé à Mestalla.

Après avoir inscrit quatre buts contre Naples et Valence récemment, ainsi que quatre buts lors de la victoire 4-2 contre l'Atletico Madrid et deux buts lors du match nul 2-2 dans le derby contre l'Espanyol, il est clair que les Blaugrana savent marquer. Les difficultés rencontrées en début de saison devant les buts ne sont plus qu'un lointain souvenir.

Le défenseur central du FC Barcelone est le meilleur buteur en Europe cette saison, avec deux buts cette saison sur le continent. Jordi Alba, qui a ouvert le score contre les Italiens, a également montré que les Catalans ont désormais des buts partout sur le terrain.