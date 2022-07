Adama Traoré est retourné au club mère des Wolves après un prêt mitigé au FC Barcelone.

Le club catalan avait une option d'achat, mais a décidé de ne pas l'exercer et jeudi, les Wolves ont posté des photos de Traore de retour au centre d'entraînement du club pour la pré-saison.

Adama est revenu dans son club d'origine en étant en forme, impressionnant lors de ses premiers matches sous la direction de Xavi Hernandez. Cependant, lorsque l'adrénaline est retombée, ses performances et son efficacité ont diminué de manière constante de février à la fin de la saison.

Au cours de la période de prêt, il a joué 20 fois et a fourni quatre passes décisives et un but. C'était une opération à faible risque du point de vue du FC Barcelone et, dans une certaine mesure, une opération utile.

Avec le départ de Traoré et la fin du contrat d'Ousmane Dembele, le FC Barcelone est privé de ses deux ailiers droits de la seconde moitié de la saison dernière. Ils ont été liés à des renforts, mais ils pourraient bien décider d'utiliser certains de leurs atouts actuels ou de retour. Ferran Torres a toujours joué sur le côté droit, tandis que Francisco Trincao et Alex Collado reviennent de prêts à Wolves et Grenade respectivement. Tous deux ont traditionnellement débuté sur le côté droit d'un trio d'attaque.